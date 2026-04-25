Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о победе в первом матче с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5) 0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5) 0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5) 1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4) 1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5) 2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5) 2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)
«В первом периоде нас ничего не удивило. Мы знали, что «Металлург» — быстрая, мобильная команда, любит играть с шайбой. Она хорошо начинает первые периоды и действует на протяжении всей игры очень стабильно. Хорошо, что мы забиваем первыми. Но, помимо этого, нам ещё надо не пропускать», — приводит слова Дыняка официальный сайт КХЛ.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29 апреля, 1, 3*, 5*, 7* мая.
* если потребуется
Материалы по теме
