Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о победе в первом матче с «Металлургом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2, 1-0).

«В первом периоде нас ничего не удивило. Мы знали, что «Металлург» — быстрая, мобильная команда, любит играть с шайбой. Она хорошо начинает первые периоды и действует на протяжении всей игры очень стабильно. Хорошо, что мы забиваем первыми. Но, помимо этого, нам ещё надо не пропускать», — приводит слова Дыняка официальный сайт КХЛ.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29 апреля, 1, 3*, 5*, 7* мая.

* если потребуется