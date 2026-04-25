Результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 25 апреля 2026 года

Сегодня, 25 апреля, прошёл очередной игровой день Кубка Гагарина. Была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс» — 2:5.

Пары 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги выглядят следующим образом:

«Локомотив» (1) – «Авангард» (2) — счёт в серии — 0-1.

«Металлург» (1) – «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-1.

Серии полуфинала плей-офф КХЛ проводятся до четырёх побед. Кубок Гагарина проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.