Результаты матчей плей-офф МХЛ на 25 апреля 2026 года

Сегодня, 25 апреля, прошёл один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Локо» – «Чайка» — 5:4.

Пары 1/2 финала Кубка Харламова выглядят следующим образом:

«Локо» — «Чайка», счёт в серии — 1-0;

«Спартак» — «Авто», счёт в серии — 0-0.

Серии 1/2 финала плей-офф МХЛ пройдут до четырёх побед.

Обладателем Кубка Харламова прошлого сезона стал московский «Спартак». В финальной серии плей-офф МХЛ красно-белые оказались сильнее санкт-петербургского «СКА-1946» — 4-3.