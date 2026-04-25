Сегодня, 25 апреля, прошёл один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф МХЛ на 25 апреля 2026 года:
«Локо» – «Чайка» — 5:4.
Пары 1/2 финала Кубка Харламова выглядят следующим образом:
«Локо» — «Чайка», счёт в серии — 1-0;
«Спартак» — «Авто», счёт в серии — 0-0.
Серии 1/2 финала плей-офф МХЛ пройдут до четырёх побед.
Обладателем Кубка Харламова прошлого сезона стал московский «Спартак». В финальной серии плей-офф МХЛ красно-белые оказались сильнее санкт-петербургского «СКА-1946» — 4-3.