Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Металлурга» ответил, что можно вынести из первого матча серии с «Ак Барсом»

Комментарии

Защитник магнитогорского «Металлурга» Данила Паливко высказался о первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

— Сегодня «Металлург» очень хорошо сыграл в большинстве, реализовал две попытки. А что не получилось при игре в равных составах?
— Опять же, конечно, моментов хватало и можно было в определённый момент игру перевернуть, просто в реализации не хватило какого-то хладнокровия.

— Несмотря на поражение, что положительного из этой игры можно вынести и взять с собой на второй матч?
— Очень хороший урок, особенно первый период, как нужно начинать, и как нельзя начинать игру в первую очередь. Наверное, это основное.

— «Металлург» не играл с «Ак Барсом» полгода. Как изменилась игра казанской команды с тех пор?
— По большому счёту тот же стиль, тот же хоккей они пропагандируют, что и тогда. Безусловно, какие-то детали всё равно меняются. Мы их обязательно разберём, — приводит слова Паливко официальный сайт клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android