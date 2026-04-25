Джонсон: «Ак Барс» вышел и не дал нам ничего сделать, перерыв сказался не лучшим образом

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Люк Джонсон прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

«Нам нужно забыть про этот матч и двигаться дальше. Очевидно, что это было не лучшее начало для нас. Плохое начало серии, но это только первый матч, дальше игра в понедельник. Идём дальше.

«Ак Барс» – физически сильная команда, против которой определённо непросто играть. Поэтому нам просто нужно быть более сосредоточенными. Они просто вышли и ничего не дали нам сделать. Возможно, перерыв не лучшим образом сказался на нашей игре, но это не должно быть оправданием. Они просто переиграли нас и переработали», – сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.