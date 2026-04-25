Джонсон: «Ак Барс» вышел и не дал нам ничего сделать, перерыв сказался не лучшим образом

Джонсон: «Ак Барс» вышел и не дал нам ничего сделать, перерыв сказался не лучшим образом
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Люк Джонсон прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Нам нужно забыть про этот матч и двигаться дальше. Очевидно, что это было не лучшее начало для нас. Плохое начало серии, но это только первый матч, дальше игра в понедельник. Идём дальше.

«Ак Барс» – физически сильная команда, против которой определённо непросто играть. Поэтому нам просто нужно быть более сосредоточенными. Они просто вышли и ничего не дали нам сделать. Возможно, перерыв не лучшим образом сказался на нашей игре, но это не должно быть оправданием. Они просто переиграли нас и переработали», – сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

