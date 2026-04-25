Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Джонсон не стал говорить, что Разин сказал игрокам в раздевалке

Нападающий «Металлурга» Джонсон не стал говорить, что Разин сказал игрокам в раздевалке
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Люк Джонсон не стал отвечать на вопрос, что говорил главный тренер Андрей Разин в перерыве и после первого матча 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«В следующем матче нам нужно быть более активными, мы не должны менять свой игровой план кардинально, но должны добавить в движении, интенсивности.

Что сказал нам в перерыве и после игры Андрей Разин? Не уверен, что мне стоит это говорить, не знаю», – сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Вторая встреча состоится в Магнитогорске в понедельник, 27 апреля.

