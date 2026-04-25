Нападающий «Металлурга» Джонсон не стал говорить, что Разин сказал игрокам в раздевалке

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Люк Джонсон не стал отвечать на вопрос, что говорил главный тренер Андрей Разин в перерыве и после первого матча 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

«В следующем матче нам нужно быть более активными, мы не должны менять свой игровой план кардинально, но должны добавить в движении, интенсивности.

Что сказал нам в перерыве и после игры Андрей Разин? Не уверен, что мне стоит это говорить, не знаю», – сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Вторая встреча состоится в Магнитогорске в понедельник, 27 апреля.