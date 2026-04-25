Хоккей Новости

«Значит, мы не заслужили большего». Защитник «Локомотива» — о первом матче с «Авангардом»

Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

«Авангард» – хорошая команда. Нам нужно ещё раз разобрать игру соперника, посмотреть, что мы делаем не так. Раз такой счёт, значит, мы не заслужили большего. Везение нужно заслужить правильными действиями и правильной игрой. Всё зависит от нас самих. Только мы сами можем изменить ситуацию», — приводит слова Мисюля телеграм-канал «Локомотива».

Вторая встреча 1/2 финала плей-офф КХЛ состоится в Ярославле в воскресенье, 26 апреля. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

