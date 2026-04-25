«Значит, мы не заслужили большего». Защитник «Локомотива» — о первом матче с «Авангардом»
Поделиться
Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2:5, 0-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5) 0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5) 0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4) 0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5) 1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5) 1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4) 2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)
«Авангард» – хорошая команда. Нам нужно ещё раз разобрать игру соперника, посмотреть, что мы делаем не так. Раз такой счёт, значит, мы не заслужили большего. Везение нужно заслужить правильными действиями и правильной игрой. Всё зависит от нас самих. Только мы сами можем изменить ситуацию», — приводит слова Мисюля телеграм-канал «Локомотива».
Вторая встреча 1/2 финала плей-офф КХЛ состоится в Ярославле в воскресенье, 26 апреля. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
03:59
-
03:47
-
03:38
-
01:47
-
01:37
-
01:32
-
00:58
- 25 апреля 2026
-
23:54
-
23:45
-
23:35
-
23:10
-
23:05
-
22:46
-
22:25
-
22:02
-
21:40
-
21:28
-
21:00
-
20:37
-
20:14
-
19:40
-
19:10
-
18:36
-
18:03
-
17:52
-
17:48
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:31
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
16:48
-
16:36