«Значит, мы не заслужили большего». Защитник «Локомотива» — о первом матче с «Авангардом»

Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2:5, 0-1).

«Авангард» – хорошая команда. Нам нужно ещё раз разобрать игру соперника, посмотреть, что мы делаем не так. Раз такой счёт, значит, мы не заслужили большего. Везение нужно заслужить правильными действиями и правильной игрой. Всё зависит от нас самих. Только мы сами можем изменить ситуацию», — приводит слова Мисюля телеграм-канал «Локомотива».

Вторая встреча 1/2 финала плей-офф КХЛ состоится в Ярославле в воскресенье, 26 апреля. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.