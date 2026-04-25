Форвард «Металлурга» Джонсон прокомментировал свою заброшенную шайбу в ворота «Ак Барса»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Люк Джонсон высказался о голе в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:5, 0-1).

«Если говорить про свою заброшенную шайбу, то нам очень нужен был гол в этот момент. Это был хороший бросок от Пресса, мне оставалось только подставить клюшку, попасть по ней.

Этот гол мог изменить ход матча, но мы не воспользовались шансом, нужно было двигаться вперёд. Я думаю, что мы можем лучше доставлять шайбы, наносить броски, выставлять хоккеистов под воротами. Сейчас важно сосредоточиться и показать свой лучший хоккей», – сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.