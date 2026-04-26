Броссо рассказал, какая атмосфера царила в «Салавате», когда команда шла последней в КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо вспомнил о периоде прихода в клуб. Броссо перешёл из московского «Динамо» в «Салават Юлаев» в октябре 2025 года.

— Когда ты пришёл в «Салават», команда была худшей в КХЛ. Как ты можешь описать атмосферу, царившую тогда в команде?

— Когда меня обменяли, я был очень рад присоединиться к «Салавату». Слышал много хорошего о команде от ряда игроков. Особенно от Шелдона Ремпала, с которым много разговаривал перед тем, как принять предложение об обмене в «Салават».

Честно говоря, когда я приехал в Уфу, то подумал, что атмосфера в раздевалке и настроение там не такие уж плохие. В тот момент, несмотря на то что в начале сезона мы были одной из худших команд в плане результатов, я не ощущал никакой паники среди игроков. Все понимали, на что мы способны, и все продолжали верить, что мы можем изменить ситуацию, начать выигрывать матчи, стать лучше и выйти в плей-офф в этом сезоне. Это было нашей целью, и мы верили, что всё получится. Просто сосредоточились на том, чтобы становиться лучше каждый день и находить свою игру. На мой взгляд, у нас это получилось в течение года.

Знаешь, у нас уже были отличные игроки, а примерно с Нового года, где-то с января и до конца сезона мы были одной из лучших команд в лиге. Так что было действительно здорово наблюдать за прогрессом, который команда показала с конца октября, когда я приехал сюда, вплоть до конца сезона, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

