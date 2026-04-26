Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Салавата» раскрыл, о чём говорил с Хартли после серии с «Локомотивом»

Канадский форвард «Салавата» раскрыл, о чём говорил с Хартли после серии с «Локомотивом»
Комментарии

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо рассказал о разговоре с главным тренером ярославского «Локомотива» Бобом Хартли после серии 1/4 финала Кубка Гагарина. «Локомотив» выиграл серию со счётом 4-0.

— После одного из матчей серии с «Локомотивом» тренеру Бобу Хартли задали вопрос, какой совет он как франкоканадец мог бы дать тебе, чтобы тебя пригласил «Монреаль». Он ответил, что после плей-офф, может, сумеет что-то посоветовать. В итоге общался ли Хартли с тобой?
(смеётся) Нет, мы об этом не говорили. Я немного пообщался с Бобом, когда мы стояли в очереди на рукопожатие после серии. Просто сказали друг другу на французском, что это была отличная серия. Я пожелал ему удачи и сказал, что уважаю его за то, кем он является, что уважаю его как тренера. Всегда приятно видеть франкоканадцев в России. Мы немного поговорили об этом, но про «Монреаль» или типа того ничего не было (улыбается), — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полное интервью с Броссо можно прочитать на «Чемпионате»
Материалы по теме
«Иностранцам легко чувствовать себя в России как дома». Откровения канадца из «Салавата»
Эксклюзив
«Иностранцам легко чувствовать себя в России как дома». Откровения канадца из «Салавата»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android