Канадский форвард «Салавата» раскрыл, о чём говорил с Хартли после серии с «Локомотивом»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо рассказал о разговоре с главным тренером ярославского «Локомотива» Бобом Хартли после серии 1/4 финала Кубка Гагарина. «Локомотив» выиграл серию со счётом 4-0.

— После одного из матчей серии с «Локомотивом» тренеру Бобу Хартли задали вопрос, какой совет он как франкоканадец мог бы дать тебе, чтобы тебя пригласил «Монреаль». Он ответил, что после плей-офф, может, сумеет что-то посоветовать. В итоге общался ли Хартли с тобой?

— (смеётся) Нет, мы об этом не говорили. Я немного пообщался с Бобом, когда мы стояли в очереди на рукопожатие после серии. Просто сказали друг другу на французском, что это была отличная серия. Я пожелал ему удачи и сказал, что уважаю его за то, кем он является, что уважаю его как тренера. Всегда приятно видеть франкоканадцев в России. Мы немного поговорили об этом, но про «Монреаль» или типа того ничего не было (улыбается), — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

