Канадский хоккеист рассказал, какие стереотипы о России были развеяны по приезде в страну

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо рассказал, что его удивило в России. Форвард стал играть в КХЛ в 2022 году, подписав контракт с «Куньлунь Ред Стар».

— Какие стереотипы рухнули, когда ты переехал в Россию?
— Первое, что меня удивило, — это в целом еда в России. Я не знал, чего ожидать, у меня не было никаких мыслей на этот счёт. Но то, что российская кухня будет так хороша, — это вообще не первое, о чём ты можешь подумать. Я имею в виду не только русскую национальную еду. В любом ресторане, куда бы ты ни пошёл, обслуживание и еда на высшем уровне. Это первое, что меня удивило. В этом плане здесь всё замечательно.

Когда ты переезжаешь в другую страну — не только в Россию, но и в другие страны Европы, да вообще куда угодно, — ты не знаешь, насколько легко сможешь адаптироваться и почувствовать себя как дома. И, как я уже сказал, в России это сделать довольно легко, люди здесь такие отзывчивые и добрые. На самом деле было очень приятно почувствовать и увидеть это в самом начале моей карьеры в России, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полное интервью с Броссо можно прочитать на «Чемпионате»
