Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Никишин не смог самостоятельно покинуть лёд после силового приёма от Клевена

В эти минуты проходит матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Оттава Сенаторз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играют на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). В четвёртом матче серии счёт равный — 0:0. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Каролины».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15     1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp)     1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp)     1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38     2:3 Козенс (Батерсон, Жиру) – 58:11     2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45    

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём Тайлера Клевена на 25-й минуте матча.

«Каролина Харрикейнз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой, заработав 99 очков.

«Тампа» проиграла «Монреалю», «Юта» победила с 12 бросками. Итоги дня в плей-офф НХЛ
