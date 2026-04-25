Никишин не смог самостоятельно покинуть лёд после силового приёма от Клевена

В эти минуты проходит матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Оттава Сенаторз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играют на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). В четвёртом матче серии счёт равный — 0:0. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Каролины».

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём Тайлера Клевена на 25-й минуте матча.

«Каролина Харрикейнз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой, заработав 99 очков.