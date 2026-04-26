«Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ, обыграв «Оттаву»

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). В четвёртом матче «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1), выиграв серию — 4-0.

В составе «Каролины» отличились Тейлор Холл, Логан Стэнковен и Себастьян Ахо (дважды, оба — в пустые ворота). За «Оттаву» забили Дрейк Батерсон и Дилан Козенс. Российские игроки гостей Александр Никишин и Андрей Свечников результативными действиями не отметились. Никишин получил повреждение после силового приёма во втором периоде и не смог самостоятельно покинуть лёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Каролина Харрикейнз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой, заработав 99 очков.