«Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ, обыграв «Оттаву»

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). В четвёртом матче «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1), выиграв серию — 4-0.
В составе «Каролины» отличились Тейлор Холл, Логан Стэнковен и Себастьян Ахо (дважды, оба — в пустые ворота). За «Оттаву» забили Дрейк Батерсон и Дилан Козенс. Российские игроки гостей Александр Никишин и Андрей Свечников результативными действиями не отметились. Никишин получил повреждение после силового приёма во втором периоде и не смог самостоятельно покинуть лёд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Каролина Харрикейнз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой, заработав 99 очков.
- 26 апреля 2026
-
03:59
-
03:47
-
03:38
-
01:47
-
01:37
-
01:32
-
00:58
- 25 апреля 2026
-
23:54
-
23:45
-
23:35
-
23:10
-
23:05
-
22:46
-
22:25
-
22:02
-
21:40
-
21:28
-
21:00
-
20:37
-
20:14
-
19:40
-
19:10
-
18:36
-
18:03
-
17:52
-
17:48
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:31
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
16:48
-
16:36