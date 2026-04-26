Оттава Сенаторз — Каролина Харрикейнз, результат матча 25 апреля 2026, счет 2:4, четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ, обыграв «Оттаву»
Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). В четвёртом матче «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1), выиграв серию — 4-0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15     1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp)     1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp)     1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38     2:3 Козенс (Батерсон, Жиру) – 58:11     2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45    

В составе «Каролины» отличились Тейлор Холл, Логан Стэнковен и Себастьян Ахо (дважды, оба — в пустые ворота). За «Оттаву» забили Дрейк Батерсон и Дилан Козенс. Российские игроки гостей Александр Никишин и Андрей Свечников результативными действиями не отметились. Никишин получил повреждение после силового приёма во втором периоде и не смог самостоятельно покинуть лёд.

«Каролина Харрикейнз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой, заработав 99 очков.

