«Каролина» повторила достижение, покорявшееся лишь двум клубам в истории Кубка Стэнли

«Каролина» повторила достижение, покорявшееся лишь двум клубам в истории Кубка Стэнли
«Каролина Харрикейнз» обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4:2. Таким образом, «Харрикейнз» выиграли серию — 4-0 и вышли в 1/4 финала Кубка Стэнли, установив историческое достижение.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15     1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp)     1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp)     1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38     2:3 Козенс (Батерсон, Жиру) – 58:11     2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнз» стали третьей командой в истории НХЛ, которая одержала как минимум одну победу в серии в восьми последовательных сезонах плей-офф. Ранее это достижение покорялось дважды «Монреаль Канадиенс» — рекордные 10 побед в период с 1984 по 1993 год, а также 10 побед с 1951 по 1960 год. А также более восьми раз подобного результата достигала «Филадельфия Флайерз». У команды из Пенсильвании было девять побед в период с 1973 по 1981 год.

Отметим, что «Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ. В следующем раунде команда встретится с победителем противостояния «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз». На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Флайерз».

