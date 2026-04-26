«Каролина» повторила достижение, покорявшееся лишь двум клубам в истории Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4:2. Таким образом, «Харрикейнз» выиграли серию — 4-0 и вышли в 1/4 финала Кубка Стэнли, установив историческое достижение.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнз» стали третьей командой в истории НХЛ, которая одержала как минимум одну победу в серии в восьми последовательных сезонах плей-офф. Ранее это достижение покорялось дважды «Монреаль Канадиенс» — рекордные 10 побед в период с 1984 по 1993 год, а также 10 побед с 1951 по 1960 год. А также более восьми раз подобного результата достигала «Филадельфия Флайерз». У команды из Пенсильвании было девять побед в период с 1973 по 1981 год.

Отметим, что «Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ. В следующем раунде команда встретится с победителем противостояния «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз». На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Флайерз».