Кирилл Капризов сделал 10-ю результативную передачу в карьере в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» проходит четвёртый матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз». Счёт в серии 2-1 в пользу «Далласа».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:1. В составе «Миннесоты» результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эта передача стала 10-й в карьере в плей-офф НХЛ.

Всего на счету Капризова 29 матчей в Кубке Стэнли, в которых он записал в свой актив 16 голов и 10 результативных передач. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Капризов провёл четыре матча, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.