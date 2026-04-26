Кирилл Капризов сделал 10-ю результативную передачу в карьере в плей-офф НХЛ

Кирилл Капризов сделал 10-ю результативную передачу в карьере в плей-офф НХЛ
В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» проходит четвёртый матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз». Счёт в серии 2-1 в пользу «Далласа».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Дюшейн, Рантанен) – 05:35 (pp)     1:1 Фэйбер (Капризов, Хартман) – 13:52     1:2 Хейсканен (Дюшейн, Рантанен) – 39:25 (pp)     2:2 Фолиньо (Штурм, Фэйбер) – 54:40     3:2 Болди (Сперджен, Капризов) – 79:31    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:1. В составе «Миннесоты» результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эта передача стала 10-й в карьере в плей-офф НХЛ.

Всего на счету Капризова 29 матчей в Кубке Стэнли, в которых он записал в свой актив 16 голов и 10 результативных передач. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Капризов провёл четыре матча, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.

