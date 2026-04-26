Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Роман Ротенберг отреагировал на травму Александра Никишина в матче Кубка Стэнли

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг отреагировал на травму российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, который не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём Тайлера Клевена на 25-й минуте матча с «Оттавой Сенаторз» (4:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15     1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp)     1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp)     1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38     2:3 Козенс (Батерсон, Жиру) – 58:11     2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45    

«Саша, здоровья тебе!» — написал Ротенберг на личной странице в своём телеграм-канале.

«Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ, обыграв в серии «Оттаву» со счётом 4-0.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Никишин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

