Роман Ротенберг отреагировал на травму Александра Никишина в матче Кубка Стэнли

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг отреагировал на травму российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, который не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём Тайлера Клевена на 25-й минуте матча с «Оттавой Сенаторз» (4:2).

«Саша, здоровья тебе!» — написал Ротенберг на личной странице в своём телеграм-канале.

«Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ, обыграв в серии «Оттаву» со счётом 4-0.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Никишин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.