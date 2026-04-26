Фанаты «Филадельфии» высмеяли Кросби, сделав билборд с фото симуляции канадца

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби подвергся критике со стороны болельщиков «Филадельфии Флайерз» за симуляцию в третьем очном матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, где команда из Филадельфии победила со счётом 5:2.
Как сообщает Yahoo Sports, болельщики «Флайерз» высмеяли Кросби, выкупив билборд и разместив на нём фотографию с лежащим на льду хоккеистом. На данном плакате написано: «Пример слова «симуляция» в предложении? Кросби!»
Напомним, в концовке первого периода той встречи форвард «Флайерз» Гарнет Хэтэуэй дал клюшкой по лицу Кросби, а Сидни эмоционально отреагировал, рухнув на лёд прямо перед арбитром на точке вбрасывания. Хэтэуэю дали удаление за игру высоко поднятой клюшкой, Кросби — за симуляцию. Это был первый в карьере Кросби двухминутный штраф за симуляцию.
Счёт в серии 3-0 в пользу «Флайерз». Четвёртая игра серии проходит в эти минуты в Филадельфии.
- 26 апреля 2026
-
03:59
-
03:47
-
03:38
-
01:47
-
01:37
-
01:32
-
00:58
- 25 апреля 2026
-
23:54
-
23:45
-
23:35
-
23:10
-
23:05
-
22:46
-
22:25
-
22:02
-
21:40
-
21:28
-
21:00
-
20:37
-
20:14
-
19:40
-
19:10
-
18:36
-
18:03
-
17:52
-
17:48
-
17:44
-
17:41
-
17:38
-
17:31
-
17:18
-
17:16
-
17:11
-
16:48
-
16:36