Фанаты «Филадельфии» высмеяли Кросби, сделав билборд с фото симуляции канадца

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби подвергся критике со стороны болельщиков «Филадельфии Флайерз» за симуляцию в третьем очном матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, где команда из Филадельфии победила со счётом 5:2.

Как сообщает Yahoo Sports, болельщики «Флайерз» высмеяли Кросби, выкупив билборд и разместив на нём фотографию с лежащим на льду хоккеистом. На данном плакате написано: «Пример слова «симуляция» в предложении? Кросби!»

Напомним, в концовке первого периода той встречи форвард «Флайерз» Гарнет Хэтэуэй дал клюшкой по лицу Кросби, а Сидни эмоционально отреагировал, рухнув на лёд прямо перед арбитром на точке вбрасывания. Хэтэуэю дали удаление за игру высоко поднятой клюшкой, Кросби — за симуляцию. Это был первый в карьере Кросби двухминутный штраф за симуляцию.

Счёт в серии 3-0 в пользу «Флайерз». Четвёртая игра серии проходит в эти минуты в Филадельфии.