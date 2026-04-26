«Провёл лучший матч». Бриндамор выделил игрока «Каролины» после выхода в 1/4 финала КС

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что вратари сыграли важную роль в решающем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз». Ранее «Каролина» одержала победу над «Оттавой» со счётом 4:2. Таким образом, коллектив из Роли первым вышел во второй раунд Кубка Стэнли сезона-2026, выиграв серию — 4-0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15     1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp)     1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp)     1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38     2:3 Козенс (Батерсон, Жиру) – 58:11     2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45    

«Это была вратарская дуэль, и оба голкипера отработали на нужном уровне. Без этого исход мог бы сложиться иначе. Андерсен, возможно, провёл лучший матч в составе «Харрикейнз». Я доволен тем, как команда действовала во всех четырёх играх. Я рассчитывал на то, что мы сумеем завершить серию в четырёх матчах», — приводит слова Бриндамора ESPN.

Напомним, голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен отразил 25 бросков, у вратаря канадской столичной команды Линуса Улльмарка — 26.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
«Каролина» повторила достижение, покорявшееся лишь двум клубам в истории Кубка Стэнли
