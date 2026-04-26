«Провёл лучший матч». Бриндамор выделил игрока «Каролины» после выхода в 1/4 финала КС

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что вратари сыграли важную роль в решающем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз». Ранее «Каролина» одержала победу над «Оттавой» со счётом 4:2. Таким образом, коллектив из Роли первым вышел во второй раунд Кубка Стэнли сезона-2026, выиграв серию — 4-0.
«Это была вратарская дуэль, и оба голкипера отработали на нужном уровне. Без этого исход мог бы сложиться иначе. Андерсен, возможно, провёл лучший матч в составе «Харрикейнз». Я доволен тем, как команда действовала во всех четырёх играх. Я рассчитывал на то, что мы сумеем завершить серию в четырёх матчах», — приводит слова Бриндамора ESPN.
Напомним, голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен отразил 25 бросков, у вратаря канадской столичной команды Линуса Улльмарка — 26.
- 26 апреля 2026
