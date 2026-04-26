Миннесота Уайлд — Даллас Старз, результат матча 29 апреля 2026, счет 3:2 ОТ, четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в плей-офф НХЛ
Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Дюшейн, Рантанен) – 05:35 (pp)     1:1 Фэйбер (Капризов, Хартман) – 13:52     1:2 Хейсканен (Дюшейн, Рантанен) – 39:25 (pp)     2:2 Фолиньо (Штурм, Фэйбер) – 54:40     3:2 Болди (Сперджен, Капризов) – 79:31    

В составе «Миннесоты» отличились Брок Фэйбер, Маркус Фолиньо и Мэтт Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя передачами. Владимир Тарасенко и Данила Юров не отметились результативными передачами.

За «Даллас» шайбы забросили Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.

Таким образом, «Миннесота» сравняла счёт в серии – 2-2.

Следующий матч между «Миннесотой» и «Далласом» состоится 29 апреля.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
