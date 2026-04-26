Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в плей-офф НХЛ

Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» отличились Брок Фэйбер, Маркус Фолиньо и Мэтт Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя передачами. Владимир Тарасенко и Данила Юров не отметились результативными передачами.

За «Даллас» шайбы забросили Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.

Таким образом, «Миннесота» сравняла счёт в серии – 2-2.

Следующий матч между «Миннесотой» и «Далласом» состоится 29 апреля.