Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби побил рекорд по голам Малкина и Гретцки в матчах против «Филадельфии» в плей-офф

Комментарии

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» проходит четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Карлссон) – 14:24 (pp)     0:2 Ракелль – 21:03     1:2 Барки (Зеграс, Йорк) – 35:40     1:3 Летанг (Кросби, Ракелль) – 44:27     2:3 Конечны (Дворак, Санхайм) – 47:03     2:4 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 59:03    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу забросил нападающий Сидни Кросби.

Канадец забросил свою 16-ю шайбу в плей-офф в ворота «Филадельфии» и обошёл Уэйна Гретцки (15) и Евгения Малкина (15) по этому показателю, став рекордсменом по голам в матчах плей-офф против этой команды.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android