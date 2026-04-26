Кросби побил рекорд по голам Малкина и Гретцки в матчах против «Филадельфии» в плей-офф

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» проходит четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу забросил нападающий Сидни Кросби.

Канадец забросил свою 16-ю шайбу в плей-офф в ворота «Филадельфии» и обошёл Уэйна Гретцки (15) и Евгения Малкина (15) по этому показателю, став рекордсменом по голам в матчах плей-офф против этой команды.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.