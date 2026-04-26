Кросби вышел на третье место в истории Кубка Стэнли по очкам за одну франшизу
В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» проходит четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Карлссон) – 14:24 (pp) 0:2 Ракелль – 21:03 1:2 Барки (Зеграс, Йорк) – 35:40 1:3 Летанг (Кросби, Ракелль) – 44:27 2:3 Конечны (Дворак, Санхайм) – 47:03 2:4 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 59:03
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил нападающий Сидни Кросби.
Канадец довёл свои показатели в плей-офф до 72 голов и 131 передачи (203 очка). Он обошёл Яри Курри (202 очка в составе «Эдмонтона») и вышел на третье место по количеству очков в плей-офф за одну франшизу в истории НХЛ.
Впереди остаются только Уэйн Гретцки (252 очка за «Эдмонтон») и Марк Мессье (215 очков за «Эдмонтон»).
В нынешнем сезоне Кросби принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
