Кросби вышел на третье место в истории Кубка Стэнли по очкам за одну франшизу

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» проходит четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил нападающий Сидни Кросби.

Канадец довёл свои показатели в плей-офф до 72 голов и 131 передачи (203 очка). Он обошёл Яри Курри (202 очка в составе «Эдмонтона») и вышел на третье место по количеству очков в плей-офф за одну франшизу в истории НХЛ.

Впереди остаются только Уэйн Гретцки (252 очка за «Эдмонтон») и Марк Мессье (215 очков за «Эдмонтон»).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.