«Похоже, что у него сотрясение мозга». Тренер «Каролины» — о травме Никишина

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал характер травмы российского защитника клуба Александра Никишина.

«Похоже, что у него сотрясение мозга или что‑то в этом роде. По крайней мере, так показалось. У меня нет уточнённых данных на этот счёт», — приводит слова Бриндамора пресс‑служба НХЛ.

Напомним, Никишин не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём Тайлера Клевена на 25-й минуте матча с «Оттавой Сенаторз» (4:2).

В текущем сезоне плей-офф НХЛ Никишин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ, обыграв в серии «Оттаву» со счётом 4-0.