«Похоже, что у него сотрясение мозга». Тренер «Каролины» — о травме Никишина

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал характер травмы российского защитника клуба Александра Никишина.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15     1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp)     1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp)     1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38     2:3 Козенс (Батерсон, Якемчук) – 58:11     2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45    

«Похоже, что у него сотрясение мозга или что‑то в этом роде. По крайней мере, так показалось. У меня нет уточнённых данных на этот счёт», — приводит слова Бриндамора пресс‑служба НХЛ.

Напомним, Никишин не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём Тайлера Клевена на 25-й минуте матча с «Оттавой Сенаторз» (4:2).

В текущем сезоне плей-офф НХЛ Никишин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ, обыграв в серии «Оттаву» со счётом 4-0.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
