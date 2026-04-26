Гол и пас Кросби помогли «Питтсбургу» избежать 4-го поражения в серии с «Филадельфией»

Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
«Филадельфия» ведёт в серии со счётом 3-1.
В составе хозяев шайбы забросили Денвер Барки и Трэвис Конечны.
В составе гостей голы записали на свой счёт Рикард Ракелль, Крис Летанг, Коннор Дьюар. Канадский нападающий Сидни Кросби отметился голом и результативной передачей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Российские форварды Матвей Мичков («Флайерз»), Егор Чинахов и Евгений Малкин (оба «Пингвинз») результативными действиями не отметились.
Следующий матч состоится 28 апреля в Питтсбурге.
- 26 апреля 2026
