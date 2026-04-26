Сидни Кросби отдал голевой пас коньком в матче под угрозой вылета с «Филадельфией»

Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. По ходу матча произошёл интересный эпизод с участием звёздного форварда «Пингвинз» Сидни Кросби.
В начале третьего периода шайба находилась в борьбе у бортика, в этот момент звёздный Кросби сначала выбил коньком её из-под соперника, а затем вторым касанием конька сделал передачу Крису Летангу, который, обработав шайбу, поразил ворота мощным ударом. Как следствие — передача канадца коньком оказалась голевой.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии». «Питтсбург» в случае поражения сегодня вылетел бы из Кубка Стэнли. Следующая игра пройдёт 28 апреля.
- 26 апреля 2026
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:21
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:20
-
08:50
-
08:25
-
07:57
-
07:47
-
07:04
-
06:47
-
05:57
-
05:42
-
04:39
-
04:19
-
03:59
-
03:47
-
03:38
-
01:47
-
01:37
-
01:32
-
00:58
- 25 апреля 2026
-
23:54
-
23:45
-
23:35
-
23:10
-
23:05
-
22:46
-
22:25
-
22:02
-
21:40