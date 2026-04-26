Сидни Кросби отдал голевой пас коньком в матче под угрозой вылета с «Филадельфией»

Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. По ходу матча произошёл интересный эпизод с участием звёздного форварда «Пингвинз» Сидни Кросби.

В начале третьего периода шайба находилась в борьбе у бортика, в этот момент звёздный Кросби сначала выбил коньком её из-под соперника, а затем вторым касанием конька сделал передачу Крису Летангу, который, обработав шайбу, поразил ворота мощным ударом. Как следствие — передача канадца коньком оказалась голевой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии». «Питтсбург» в случае поражения сегодня вылетел бы из Кубка Стэнли. Следующая игра пройдёт 28 апреля.

