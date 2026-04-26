Сидни Кросби отдал голевой пас коньком в матче под угрозой вылета с «Филадельфией»

Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. По ходу матча произошёл интересный эпизод с участием звёздного форварда «Пингвинз» Сидни Кросби.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Карлссон) – 14:24 (pp)     0:2 Ракелль – 21:03     1:2 Барки (Зеграс, Йорк) – 35:40     1:3 Летанг (Кросби, Ракелль) – 44:27     2:3 Конечны (Дворак, Санхайм) – 47:03     2:4 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 59:03    

В начале третьего периода шайба находилась в борьбе у бортика, в этот момент звёздный Кросби сначала выбил коньком её из-под соперника, а затем вторым касанием конька сделал передачу Крису Летангу, который, обработав шайбу, поразил ворота мощным ударом. Как следствие — передача канадца коньком оказалась голевой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии». «Питтсбург» в случае поражения сегодня вылетел бы из Кубка Стэнли. Следующая игра пройдёт 28 апреля.

