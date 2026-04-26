Крис Летанг повторил редчайшее достижение в истории «Питтсбурга» 25-летней давности

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз» 4:2 в выездном матче плей-офф НХЛ и сократил отставание в серии до 1-3. Канадский защитник гостей Крис Летанг отметился в этом матче редчайшим достижением.

Летанг забросил победную шайбу при счёте 2:1 в пользу «Питтсбурга». Этот гол стал для него историческим — Летанг стал лишь четвёртым защитником в истории франшизы, забившим победный гол в потенциальном матче на вылет.

Ранее подобное удавалось только Дарюсу Каспарайтису (седьмой матч 1/2 финала конференции 2001 года), Норму Макиверу (седьмой матч 1/4 финала конференции 1995 года) и Ларри Мёрфи (пятый матч 1/2 финала дивизиона 1992 года).

