Крис Летанг повторил редчайшее достижение в истории «Питтсбурга» 25-летней давности

Крис Летанг повторил редчайшее достижение в истории «Питтсбурга» 25-летней давности
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз» 4:2 в выездном матче плей-офф НХЛ и сократил отставание в серии до 1-3. Канадский защитник гостей Крис Летанг отметился в этом матче редчайшим достижением.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Карлссон) – 14:24 (pp)     0:2 Ракелль – 21:03     1:2 Барки (Зеграс, Йорк) – 35:40     1:3 Летанг (Кросби, Ракелль) – 44:27     2:3 Конечны (Дворак, Санхайм) – 47:03     2:4 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 59:03    

Летанг забросил победную шайбу при счёте 2:1 в пользу «Питтсбурга». Этот гол стал для него историческим — Летанг стал лишь четвёртым защитником в истории франшизы, забившим победный гол в потенциальном матче на вылет.

Ранее подобное удавалось только Дарюсу Каспарайтису (седьмой матч 1/2 финала конференции 2001 года), Норму Макиверу (седьмой матч 1/4 финала конференции 1995 года) и Ларри Мёрфи (пятый матч 1/2 финала дивизиона 1992 года).

