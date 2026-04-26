Сидни Кросби отреагировал на важнейшую победу «Питтсбурга» над «Филадельфией»

Сидни Кросби отреагировал на важнейшую победу «Питтсбурга» над «Филадельфией»
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на победу своего клуба в матче с «Филадельфией Флайерз» в Кубке Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Карлссон) – 14:24 (pp)     0:2 Ракелль – 21:03     1:2 Барки (Зеграс, Йорк) – 35:40     1:3 Летанг (Кросби, Ракелль) – 44:27     2:3 Конечны (Дворак, Санхайм) – 47:03     2:4 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 59:03    

«В конечном счёте нам нужно в паузах сохранять энергию для игры. Думаю, это отразилось на матче и на том, как мы действовали. У нас многие ребята внесли вклад, создавали по-настоящему хорошие моменты, и мы больше были похожи на самих себя. Мне показалось, что мы действовали чуть спокойнее и увереннее. Понятно, разные вещи случаются — это плей-офф, но нам нужно быть немного умнее. И, думаю, сегодня мы справились с этим лучше», — сказал Кросби в интервью после матча.

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии».

Все новости RSS

