Сидни Кросби отреагировал на важнейшую победу «Питтсбурга» над «Филадельфией»

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на победу своего клуба в матче с «Филадельфией Флайерз» в Кубке Стэнли.

«В конечном счёте нам нужно в паузах сохранять энергию для игры. Думаю, это отразилось на матче и на том, как мы действовали. У нас многие ребята внесли вклад, создавали по-настоящему хорошие моменты, и мы больше были похожи на самих себя. Мне показалось, что мы действовали чуть спокойнее и увереннее. Понятно, разные вещи случаются — это плей-офф, но нам нужно быть немного умнее. И, думаю, сегодня мы справились с этим лучше», — сказал Кросби в интервью после матча.

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии».

