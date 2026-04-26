Сидни Кросби отреагировал на важнейшую победу «Питтсбурга» над «Филадельфией»
Поделиться
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на победу своего клуба в матче с «Филадельфией Флайерз» в Кубке Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Карлссон) – 14:24 (pp) 0:2 Ракелль – 21:03 1:2 Барки (Зеграс, Йорк) – 35:40 1:3 Летанг (Кросби, Ракелль) – 44:27 2:3 Конечны (Дворак, Санхайм) – 47:03 2:4 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 59:03
«В конечном счёте нам нужно в паузах сохранять энергию для игры. Думаю, это отразилось на матче и на том, как мы действовали. У нас многие ребята внесли вклад, создавали по-настоящему хорошие моменты, и мы больше были похожи на самих себя. Мне показалось, что мы действовали чуть спокойнее и увереннее. Понятно, разные вещи случаются — это плей-офф, но нам нужно быть немного умнее. И, думаю, сегодня мы справились с этим лучше», — сказал Кросби в интервью после матча.
Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Филадельфии».
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:21
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:20
-
08:50
-
08:25
-
07:57
-
07:47
-
07:04
-
06:47
-
05:57
-
05:42
-
04:39
-
04:19
-
03:59
-
03:47
-
03:38
-
01:47
-
01:37
-
01:32
-
00:58
- 25 апреля 2026
-
23:54
-
23:45
-
23:35
-
23:10
-
23:05
-
22:46
-
22:25
-
22:02
-
21:40