Сегодня, 26 апреля, пройдут два матча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 26 апреля 2026 года:

13:00. МХК «Локо» – «Чайка»;

17:00. МХК «Спартак» – «Авто».

Пары 1/2 финала Кубка Харламова:

МХК «Локо» — «Чайка», счёт в серии — 1-0;

МХК «Спартак» — «Авто», счёт в серии — 0-0.

Серии 1/2 финала пройдут до четырёх побед, максимальное количество матчей – семь. Первые две игры и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на площадке команды, имеющей более высокий номер посева. Третья, четвёртая и, если потребуется, шестая встречи проводятся на льду команды, имеющей более низкий номер посева.