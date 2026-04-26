26 апреля главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, плей-офф НБА, баскетбол, UFC, РПЛ

«Питтсбург» избежал вылета из плей-офф НХЛ, «сухой» матч Сафонова за «ПСЖ». Главное к утру
«Питтсбург Пингвинз» под угрозой вылета из Кубка Стэнли одержал первую победу в серии с «Филадельфией Флайерз», российский голкипер Матвей Сафонов провёл победный «сухой» матч за «ПСЖ», «Денвер Наггетс» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» и находится в шаге от вылета из плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и пас Кросби помогли «Питтсбургу» избежать 4-го поражения в серии с «Филадельфией».
  2. «ПСЖ» в меньшинстве разгромил «Анже» в матче 31-го тура Лиги 1, Сафонов отыграл «на ноль».
  3. Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» избежать третьего поражения от «Миннесоты» в серии НБА.
  4. Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в плей-офф НХЛ.
  5. «Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА. Счёт в серии 3-0.
  6. «Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ, обыграв «Оттаву».
  7. Алджамейн Стерлинг победил Юссефа Залала в главном бою UFC Fight Night 274.
  8. «Реал» хочет назначить главным тренером Юргена Клоппа в паре с Тони Кроосом — журналист.
  9. Защитник «Реала» Милитао пропустит ЧМ-2026 из-за травмы — COPE.
  10. ЦСКА не смог победить в четвёртом матче подряд в РПЛ.
  11. «Похоже, что у него сотрясение мозга». Тренер «Каролины» — о травме Никишина.
Комментарии
