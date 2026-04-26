«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало второго матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Авангард: во сколько начало второго матча серии 1/2 плей-офф КХЛ 26 апреля 2026 года, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 26 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Авангарда». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались между собой в рамках серии второго раунда Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» победил в семи матчах. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

* — при необходимости.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: чемпионская гонка в РПЛ, «Локо» — «Авангард», плей-офф НБА и КС
Топ-события воскресенья: чемпионская гонка в РПЛ, «Локо» — «Авангард», плей-офф НБА и КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android