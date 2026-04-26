«Локомотив» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Поделиться
Сегодня, 26 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Авангарда». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5) 0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5) 0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4) 0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5) 1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5) 1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4) 2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)
В прошлом сезоне команды встречались между собой в рамках серии второго раунда Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» победил в семи матчах. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.
* — при необходимости.
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
14:50
-
14:26
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:24
-
13:10
-
12:51
-
12:45
-
12:24
-
12:20
-
11:55
-
11:50
-
11:30
-
11:26
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:21
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:20
-
08:50
-
08:25
-
07:57
-
07:47
-
07:04
-
06:47
-
05:57
-
05:42
-
04:39
-
04:19
-
03:59