Броссо: Ремпал любит давление. Он может показывать хорошую игру в стрессовых ситуациях

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо оценил игру канадского форварда уфимского клуба Шелдона Ремпала в плей-офф КХЛ этого сезона.

— Шелдон Ремпал был великолепен в регулярном чемпионате, но показалось, что в плей-офф чувствовал себя немного не в своей тарелке, словно ощущал слишком много ответственности. А в решающих матчах и вовсе практически не уходил со льда. Как думаешь, действительно ли Ремпал чувствовал слишком большое давление?

— Нет (смеётся), я так не думаю. Я играл с Шелдоном более шести лет бок о бок в разных командах (с 2013-го по 2016-й они играли за «Нанаимо Клипперс» из BCHL, а с 2016-го по 2018-й — за Университет Кларксона из NCAA. — Прим. «Чемпионата»), а знаю я его лет 10-15. Ремпал — из тех парней, которые любят давление, кому это по душе и кто может показывать хорошую игру в стрессовых ситуациях. Так что не соглашусь.

Шелдон играл потрясно в первом раунде и даже во втором, создавал опасные моменты. Просто, как я уже сказал, «Локомотив» — отличная команда, они великолепно играют в защите, и у них потрясающая система. Поэтому играть с ними было определённо очень сложно. Но Шелдон сделал всё, что мог — как и остальные парни в команде.

Я думаю, он вообще не чувствовал особого давления. Мне кажется, ему это нравится. Все, кто видел его игру в прошлом сезоне и плей-офф, знают, что ему по душе давление и он может добиваться результатов в таких условиях. Ремпал старался изо всех сил, как и все в «Салавате». Наше поражение в серии с «Локомотивом» — это грустный исход для всей команды, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

