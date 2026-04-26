Канадский нападающий объяснил, за счёт чего «Салават» сможет побороться за Кубок Гагарина

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо объяснил, за счёт чего уфимцы могут побороться за победу в Кубке Гагарина. В этом сезоне «Салават» проиграл «Локомотиву» на стадии 1/4 финала турнира. Счёт в серии — 0-4.

— В чём, на твой взгляд, «Салават» должен прибавить, чтобы в следующем году серьёзно побороться за Кубок Гагарина? Особенно если учесть, что у 21 из 28 хоккеистов заканчиваются контракты.

— Я не знаю, у кого именно заканчиваются контракты, а кто точно остаётся, но надеюсь, что все парни останутся в «Салавате». У нас отличный состав, отличная атмосфера в раздевалке. На мой взгляд, чтобы бороться за кубок, одной из самых важных вещей является наличие отличной атмосферы в раздевалке, парней, которые хотят играть друг за друга, своего рода большая семья. И, знаешь, именно таким в этом сезоне и был «Салават». Кроме того, у нас сильный характер. Так что, думаю, вернувшись в команду, ещё и сумев извлечь побольше опыта из того, что произошло в этом сезоне, став ещё сильнее с точки зрения характера, мы сможем приблизиться к тому, чтобы стать претендентами на кубок в следующем году. Это точно поможет нам. Мы глубоко верим в это.

Так что, надеюсь, многие ребята останутся. Не знаю, планирует ли руководство приобрести ещё нескольких игроков, но вера в себя, наличие хороших хоккеистов и опыт парней, которые играли в плей-офф, которые знают, чего это стоит, знают, какой характер нужно проявить и что нужно положить на алтарь, чтобы бороться за кубок — вот что реально важно. Только после этого ты начинаешь думать, нужно ли добавить ещё какие-то кусочки в этот пазл. Может быть, к нам придут ещё один или два игрока. Посмотрим, что из этого выйдет.

Но в конце концов, кого бы «Салават» ни подписал, я уверен, ребята верили, что мы можем бороться за кубок в этом году. Так что будет интересно посмотреть, кто останется в команде и какими будут действия руководства в следующем сезоне. Но мы обязательно вернёмся и подготовимся к тому, чтобы побороться за Кубок Гагарина, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

