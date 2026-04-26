Канадец из КХЛ ответил, считает ли Кузнецова самым техничным хоккеистом, с которым играл

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо высказался о партнёре по клубу, форварде Евгении Кузнецове. Броссо отметил, что российского нападающего можно назвать особенным.

— Кузнецов считается одним из самых техничных российских игроков своего поколения. Скажи, он самый техничный хоккеист, с которым ты играл?

— Я играл со многими техничными игроками за свою карьеру. Но он определённо особенный. Очень круто наблюдать за тем, как он читает игру и находит классные моменты, особенно когда играешь с ним в одной команде.

Кузнецов провёл сильную карьеру в НХЛ, сделал много замечательных вещей в «Вашингтоне», так что играть с ним, проводить с ним много времени на льду, да даже следить за ним со скамейки запасных, это довольно круто. Весело наблюдать за тем, что он даёт «Салавату». И ведь ты реально можешь сказать, что болельщикам это нравится. Они приходят в восторг, когда шайба приходит к Кузе. Всегда очень круто, когда в твоей команде есть такой игрок, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

