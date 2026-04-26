Броссо: мастерство Жаровского — просто на уровне НХЛ. С нетерпением жду его в «Монреале»

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо высказался о прогрессе 19-летнего форварда уфимской команды Александра Жаровского.

— Хотел бы вернуться к Жаровскому. Его очень высоко оценивают в «Монреале». Как думаешь, может ли Александр стать крепким игроком основы «Канадиенс»?
— Да, безусловно. Это особенный игрок. У него есть навыки, которым нельзя научить, он очень умён на льду. Алекс — крупный парень, поэтому может прикрывать шайбу корпусом. Он не боится силовой игры. Его мастерство просто на уровне НХЛ.

Но самое главное для меня — это то, что Жаровский стремится учиться и усердно работает каждый день. Он всегда пытается стать лучше. Я не удивлюсь, если благодаря этому, его мастерству, интеллекту, катанию — благодаря всем этим элементам однажды увижу его в форме «Монреаля» и он на очень долгое время застолбит за собой место основного игрока «Хабс».

И я как болельщик «Канадиенс» с нетерпением жду этого. Не знаю, когда это случится, но однажды он определённо может стать игроком НХЛ, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полное интервью с Броссо можно прочитать на «Чемпионате»
