Бывший легионер московского «Динамо»: увольнение Кудашова — это определённо шок

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо высказался о бывшем главном тренере московского «Динамо» Алексее Кудашове. Ранее Броссо выступал под руководством Кудашова за бело-голубых.

— Ты знаешь, что происходило с «Динамо» после того, как тебя обменяли?

— Конечно, я следил за командой. У меня там остались хорошие друзья, к тому же сложились отличные отношения со всеми, кто там был, от руководства до каждого игрока. Так что да, я следил за «Динамо». Неудачный сезон для команды.

Я думаю, многие ребята чувствовали, что это не лучший сезон для них. Они пережили сложный отрезок и серьёзно перетряхнули состав, когда потерпели много поражений за короткий промежуток времени, а это всегда тяжело для клуба.

Я всегда болел за них — если только «Динамо» не выходило на матч с нами (смеётся). Но да, было тяжело видеть, как бело-голубые вылетели в первом раунде. Я особо не знаю, что происходило внутри команды, но я следил за развитием событий, за тем, как этот сезон проходит для них.

— Тебя шокировало увольнение Кудашова?

— Да. Это всегда шокирует, когда кого-либо из команды обменивают или увольняют. Так что, думаю, эта новость многих шокировала.

Опять же, я не знаю наверняка, почему это произошло. Поэтому сложно комментировать случившееся. Но это определённо шок, когда кого-либо увольняют или обменивают, особенно из такой команды, как московское «Динамо», — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

