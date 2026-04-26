Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ЮЧМ-2026 на 26 апреля 2026 года

Расписание матчей ЮЧМ-2026 на 26 апреля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 26 апреля, пройдёт очередной игровой день Юниорского чемпионата мира по хоккею — 2026. Запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Юниорского чемпионата мира по хоккею — 2026 на 26 апреля 2026 года (время московское):

17:00. Чехия U18 – Дания U18;
19:00. Латвия U18 – Норвегия U18.

В турнире принимают участие 10 сборных: Чехия, Дания, Латвия, Швеция, Финляндия, Германия, Дания, Словакия, Норвегия, Канада и США. ЮЧМ пройдёт с 22 апреля по 2 мая 2026 года в столице Словакии Братиславе и городе Тренчин. Действующий победитель Юниорского чемпионат мира — сборная Канады.

Календарь матчей ЮЧМ-2026
Турнирные таблицы матчей ЮЧМ-2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: чемпионская гонка в РПЛ, «Локо» — «Авангард», плей-офф НБА и КС
Топ-события воскресенья: чемпионская гонка в РПЛ, «Локо» — «Авангард», плей-офф НБА и КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android