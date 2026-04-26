Канадский хоккеист «Салавата» назвал пять лучших городов в России

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо назвал пять лучших городов в России, на первое место поставив Уфу.

— Ты играл за московское «Динамо», «Салават», «Амур», «Куньлунь», были матчи по всей стране. Какие города, на твой взгляд, лучшие в России?

— Знаешь, в России много отличных городов, где есть клубы КХЛ. Всегда весело побывать в этих местах, съездить туда с парнями из команды, с тренерским штабом.

Признаюсь, Уфа — номер один. Я здесь живу и играю. За Уфой идут Москва и Санкт-Петербург — потрясающие города, которые здорово посмотреть. Санкт-Петербург — действительно красивый город с речкой в самом центре. Всегда приятно остановиться там, погулять. В Санкт-Петербурге хорошая еда. Казань — тоже красивое место, Екатеринбург — большой и крутой город.

Трудно выбрать одно место, но я бы сказал, что это, наверное, лучшие города в России, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полное интервью с Броссо можно прочитать на «Чемпионате»