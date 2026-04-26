Легионер из КХЛ рассказал, как отнёсся к тому, что Овечкин побил канадский рекорд Гретцки

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо рассказал, как отнёсся к тому, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил канадский рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ.

— В России очень любят Александра Овечкина. О чём ты как канадец думал, когда Ови побил рекорд Уэйна Гретцки? Это же был канадский рекорд.
— О, мне это очень понравилось! Я следил за Ови с тех пор, как он попал в НХЛ. Для нас возможность наблюдать за Алексом в течение всей его карьеры, за тем, как он побил рекорд, была чем-то невероятно крутым! Если ты спросишь любого хоккеиста, он, вероятно, скажет то же самое: рекорд Ови был захватывающим событием. То, что он побил рекорд Гретцки, просто показывает, что хоккей развивается. К тому же Алекс — прирождённый голеадор и просто очень хороший игрок. Наблюдать за ним — нечто потрясающее.

Когда он побил рекорд, это было просто потрясающе, это был особенный момент, который посчастливилось увидеть. Думаю, каждый хоккеист во всём мире, будь он из России, США, Европы или Канады, — каждый был в восторге от этого.

Кстати, я познакомился с Ови летом в Москве, когда играл за «Динамо». Он приезжал к команде, мы видели его, здоровались. Было очень круто познакомиться с ним, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полное интервью с Броссо можно прочитать на «Чемпионате»
