Легионер «Салавата» объяснил, в чём сходства российских и канадских болельщиков

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо объяснил, в чём сходства российских и канадских болельщиков. В КХЛ Броссо выступает с 2022 года.

— Россия — это очень хоккейная страна, а Канада — дом хоккея. Как, на твой взгляд, отличаются хоккейные болельщики в России и в Канаде?

— Здесь тоже есть сходства. Ты верно сказал, в Канаде хоккей — это любовь и почти религия. Болельщики страстно любят его. Как человек, живущий в Монреале, могу сказать это наверняка. Монреальские болельщики суперкрутые. Они безумные, ты всегда чувствуешь ажиотаж в городе во время хоккейного сезона.

Я думаю, что это похоже на Россию, здесь болельщики очень любят свои клубы. Опять же, возьму Уфу в качестве примера. Каждый день, когда мы играли там, арена была забита под завязку, болельщики кричали, не жалея глотки, и заводили кричалки. Они великолепны. Так что сходств много.

Я бы сказал, что единственное отличие России в том, что у болельщиков многих команд есть свои кричалки, которые они скандируют во время и после матчей. Это такая уникальная и очень крутая особенность, которую добавляют сами фанаты и которая нам, хоккеистам, реально нравится. Мы чувствуем энергию российских болельщиков, и для нас это источник силы, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полное интервью с Броссо можно прочитать на «Чемпионате»