Канадский нападающий ответил, хотел бы он, чтобы Евгений Кузнецов остался в «Салавате»

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо ответил, хотел бы он, чтобы форвард Евгений Кузнецов остался в уфимском клубе.

— У Кузнецова заканчивается контракт. Я так понимаю, ты бы хотел, чтобы он остался в «Салавате», верно?

— Да, конечно же, да! Как я уже сказал, с ним очень весело, и он способен помочь команде. Опять же, это была отличная сделка для нашей команды. Так что надеюсь, что Кузя останется с нами и в следующем сезоне. Всегда приятно, когда такой парень есть в раздевалке. Евгений делится своим огромным опытом, у него всегда есть хорошие истории. Он великолепный человек и вне льда. Так что, конечно, я надеюсь, что мы увидим Кузнецова снова в зелёной форме, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

