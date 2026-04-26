Канадский хоккеист КХЛ рассказал, нравится ли ему жизнь в России

Канадский хоккеист КХЛ рассказал, нравится ли ему жизнь в России
Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо рассказал, нравится ли ему жизнь в России. В КХЛ канадец выступает с 2022 года.

— А как тебе вообще жизнь в России?
— Мне очень нравится жить в России. Я люблю здешнюю культуру. А ещё тут отличная еда, всегда приятно ходить в бани и знакомиться с этой стороной культуры страны.

Знаешь, когда в Канаде меня спрашивают о жизни в России, одно из первых, что я всегда говорю, — это то, что люди здесь замечательные. Они очень гостеприимные, супердобрые. Говорю как человек, приехавший жить в Россию из другой страны. Люди здесь реально очень приветливые, очень милые и дружелюбные, поэтому нам, иностранцам, очень легко адаптироваться здесь и чувствовать себя как дома. Это то, из-за чего я испытываю больше всего уважения к России, то, что делает жизнь здесь великолепной, — сказал Броссо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полное интервью с Броссо можно прочитать на «Чемпионате»
