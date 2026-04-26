В «Питтсбурге» оценили игру Артура Шилова в матче плей-офф НХЛ с «Филадельфией»
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз оценил игру латвийского голкипера своей команды Артура Шилова в матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Карлссон) – 14:24 (pp) 0:2 Ракелль – 21:03 1:2 Барки (Зеграс, Йорк) – 35:40 1:3 Летанг (Кросби, Ракелль) – 44:27 2:3 Конечны (Дворак, Санхайм) – 47:03 2:4 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 59:03
«Он сделал несколько важных сейвов. Как я сказал сегодня утром, мы уверены в своих парнях. Очень рад за него. Я похвалил Артура за профессионализм. Когда он понял, что выйдет на площадку, он был готов. И это прекрасно», — приводит слова Мьюза Pens Inside Scoop в социальной сети X.
«Филадельфия» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч между командами состоится 28 апреля в Питтсбурге.
