В «Питтсбурге» оценили игру Артура Шилова в матче плей-офф НХЛ с «Филадельфией»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз оценил игру латвийского голкипера своей команды Артура Шилова в матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

«Он сделал несколько важных сейвов. Как я сказал сегодня утром, мы уверены в своих парнях. Очень рад за него. Я похвалил Артура за профессионализм. Когда он понял, что выйдет на площадку, он был готов. И это прекрасно», — приводит слова Мьюза Pens Inside Scoop в социальной сети X.

«Филадельфия» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч между командами состоится 28 апреля в Питтсбурге.