Мэтт Дюшейн и Тейлор Холл возглавили гонку бомбардиров плей-офф НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Мэтт Дюшейн и форвард «Каролины Харрикейнз Тейлор Холл возглавили гонку бомбардиров плей-офф Национальной хоккейной лиги текущего сезона. У обоих игроков по 7 (2+5) очков в четырёх играх.

34-летний Холл забросил шайбу и сделал результативную передачу в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (4:2), 35-летний Дюшейн сделал две результативные передачи в четвёртом матче серии с «Миннесотой Уайлд» (2:3 ОТ).

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз». Команда выиграла трофей в сезоне-2024/2025, обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-2 в серии до четырёх побед.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
