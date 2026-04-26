Кросби обошёл Овечкина по количеству голов в плей-офф НХЛ, забитых на выезде

Кросби обошёл Овечкина по количеству голов в плей-офф НХЛ, забитых на выезде
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по числу голов в плей-офф Национальной хоккейной лиги, забитых на выезде. Сейчас на счету Кросби 39 таких голов, у Овечкина — 38. Об этом сообщает StatsCentre в социальной сети X. Лидером рейтинга является Марк Мессье (52 гола), у Уэйна Гретцки 45 таких шайб.

0:1 Кросби (Карлссон) – 14:24 (pp)     0:2 Ракелль – 21:03     1:2 Барки (Зеграс, Йорк) – 35:40     1:3 Летанг (Кросби, Ракелль) – 44:27     2:3 Конечны (Дворак, Санхайм) – 47:03     2:4 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 59:03    

В ночь на 26 апреля завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Филадельфии».

