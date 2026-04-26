Вадим Шипачёв оценил нынешний сезон в исполнении минского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв оценил нынешний сезон в исполнении команды. В 1/8 финала Кубка Гагарина минчане обыграли московское «Динамо», однако в 1/4 финала турнира уступили «Ак Барсу».

— Вадим, как оцените сезон?

— На мой взгляд, для минского «Динамо» это был интереснейший сезон. Сплошной парад аншлагов на «Минск-Арене», впервые команда заняла второе место на Западе, потом были первые 4-0 в её кубковой истории, да ещё против московского «Динамо». Ещё отмечу первую 1000 матчей в исполнении нашего тренера Дмитрия Квартальнова и Андрея Стася, первого белорусского хоккеиста, а также мою 1000 очков – тоже первую в истории КХЛ. Почти полный комплект юбилеев!

— Вы как обычно говорите о команде, но и интересны и ваши личные итоги – 64 матча в чемпионате — 42 очка (15+27), восемь матчей в плей-офф — пять очков (1+4).

— Благодаря отличной предсезонке, которую нам дал тренерский штаб «Динамо», сезон прошёл ровно, практически без травм. Возраста не чувствовал, благодаря опыту знал, как правильно подготовить своё тело. Немного поддавливал рубеж в 1000 очков, поэтому первой половиной сезона не совсем доволен. Потом удалось сбросить лишнее давление, благодаря партнёрам вышел на отметку 1027 очков. В любом случае самое главное – плей-офф. Московских одноклубников прошли очень уверенно. К сожалению, с Казанью не хватило одной-двух деталей, немного скомкали концовку, — приводит слова Шипачёва Russia-Hockey.ru.