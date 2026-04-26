Ткачук высказался о поражении «Оттавы» от «Каролины» в плей-офф НХЛ

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук высказался о вылете команды в первом раунде Кубка Стэнли после поражения от «Каролины Харрикейнз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги текущего сезона. Счёт в серии — 4-0 в пользу «Каролины».

«Душераздирающий итог. Серия была очень напряжённой. Нужно отдать должное «Каролине», это хорошая команда, которая всегда играет упорно. Каждый в нашей раздевалке отдал все силы, чтобы продлить серию. Сейчас нам всем очень тяжело. Не хотелось, чтобы всё заканчивалось именно так. Мы знали, что это будет невероятно напряжённая серия. В каждой игре было очень мало места для манёвра. Иногда просто не везёт с моментами, шайба не залетает в сетку», — приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.