Ткачук высказался о поражении «Оттавы» от «Каролины» в плей-офф НХЛ

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук высказался о вылете команды в первом раунде Кубка Стэнли после поражения от «Каролины Харрикейнз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги текущего сезона. Счёт в серии — 4-0 в пользу «Каролины».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15     1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp)     1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp)     1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38     2:3 Козенс (Батерсон, Якемчук) – 58:11     2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45    

«Душераздирающий итог. Серия была очень напряжённой. Нужно отдать должное «Каролине», это хорошая команда, которая всегда играет упорно. Каждый в нашей раздевалке отдал все силы, чтобы продлить серию. Сейчас нам всем очень тяжело. Не хотелось, чтобы всё заканчивалось именно так. Мы знали, что это будет невероятно напряжённая серия. В каждой игре было очень мало места для манёвра. Иногда просто не везёт с моментами, шайба не залетает в сетку», — приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
«Каролина» стала первым участником 1/4 финала плей-офф НХЛ, обыграв «Оттаву»
