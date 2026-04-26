«У «Питтсбурга» есть шанс». Кросби — о матчах Кубка Стэнли с «Филадельфией»
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что у «пингвинов» ещё есть шансы пройти «Филадельфию Флайерз» в Кубке Стэнли. В ночь на 26 апреля «Питтсбург» одержал победу над «Флайерз» (4:2). Счёт в серии — 3-1 в пользу «Филадельфии».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Карлссон) – 14:24 (pp) 0:2 Ракелль – 21:03 1:2 Барки (Зеграс, Йорк) – 35:40 1:3 Летанг (Кросби, Ракелль) – 44:27 2:3 Конечны (Дворак, Санхайм) – 47:03 2:4 Дьюар (Лизотт, Аччари) – 59:03
«Это всего одна победа, но она придаст нам сил. Мы больше были похожи на себя. Наверное, нам понадобилось провести три игры, чтобы сегодня стать ближе к своему обычному стилю. Сегодняшний матч – это тот фундамент, на котором мы можем продолжать строить свою игру. Конечно, легче нам не станет. С каждой игрой в серии становится всё сложнее. Но у нас есть шанс, и мы должны им воспользоваться», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
