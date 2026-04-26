Шипачёв ответил, в чём заключается секрет минского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв ответил на вопрос, в чём заключается секрет команды. В 1/8 финала Кубка Гагарина минчане обыграли московское «Динамо», однако в 1/4 финала турнира уступили «Ак Барсу».

— В чём секрет минского «Динамо»?

— В работе тренерского штаба во главе с Дмитрием Квартальновым и менеджмента. Также здесь уникальные болельщики, которые создают уникальную атмосферу. Плюс отличный баланс состава, причём тренеры делают ставку не только на опытных ребят и легионеров, но и на молодёжь. Знаете, такое происходит не в каждой команде КХЛ, — приводит слова Шипачёва Russia-Hockey.ru.