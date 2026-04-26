Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хоккей Новости

Агент отреагировал на травму Александра Никишина в матче Кубка Стэнли

Агент отреагировал на травму Александра Никишина в матче Кубка Стэнли
Агент Александр Черных, представляющий компанию WINNERS, отреагировал на травму российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, который не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём Тайлера Клевена на 25-й минуте матча с «Оттавой Сенаторз» (4:2). WINNERS представляет интересы Никишина в России.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Холл (Янковски, Робинсон) – 35:15     1:1 Батерсон (Штюцле, Якемчук) – 37:08 (pp)     1:2 Стэнковен (Миллер, Холл) – 49:10 (pp)     1:3 Ахо (Джарвис, Уокер) – 57:38     2:3 Козенс (Батерсон, Якемчук) – 58:11     2:4 Ахо (Джарвис, Чатфилд) – 58:45    

— Вас сильно расстроила травма Александра Никишина?
— Я бы расстроился, даже если бы травму получил другой российский игрок, не представитель нашего агентства. Тем более у нас с Сашей очень близкие отношения, мы с ним многое прошли и работаем довольно давно. Надеемся, что всё обойдётся. Первый тест показал, что всё хорошо, теперь ждём второго. В любом случае желаем ему здоровья, — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Никишин принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

