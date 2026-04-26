Агент отреагировал на травму Александра Никишина в матче Кубка Стэнли

Агент Александр Черных, представляющий компанию WINNERS, отреагировал на травму российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, который не смог самостоятельно покинуть площадку после того, как попал под силовой приём Тайлера Клевена на 25-й минуте матча с «Оттавой Сенаторз» (4:2). WINNERS представляет интересы Никишина в России.

— Вас сильно расстроила травма Александра Никишина?

— Я бы расстроился, даже если бы травму получил другой российский игрок, не представитель нашего агентства. Тем более у нас с Сашей очень близкие отношения, мы с ним многое прошли и работаем довольно давно. Надеемся, что всё обойдётся. Первый тест показал, что всё хорошо, теперь ждём второго. В любом случае желаем ему здоровья, — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Никишин принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.