39-летний Вадим Шипачёв — о карьере: сил и желания много, надо продолжать

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв заявил, что планирует продолжить карьеру хоккеиста. Срок действующего контракта Шипачёва с клубом рассчитан до 31 мая 2026 года. В этом сезоне форвард набрал 47 (16+31) очков в 72 матчах Континентальной хоккейной лиги с учётом стадии плей-офф.

– У вас позади два сезона в минском «Динамо». Что отметите в них?

– Минск – один из моих любимых городов ещё с тех пор, как в 2014 году в Беларуси мы взяли пока последнее для России золото чемпионатов мира. Благодарен «Динамо» за контракт, мне и моей семье здесь очень комфортно, город делает нас только моложе! В хоккейном плане отмечу прежде всего прогресс команды, которая постепенно становится одним из главных фаворитов КХЛ. А из своих цифр выделю 147 матчей, включая 17 в плей-офф, которые провёл за «Динамо» за два сезона и которые позволили установить несколько рекордов. Эти полторы сотни матчей говорят о том, что такой плотный турнирный ритм мне комфортен – и не надо останавливаться.

– Что дальше?

– Накануне мы в Минске торжественно закрыли сезон, три с половиной часа раздавали автографы и фотографировались. В очередной раз – огромное спасибо белорусским болельщикам за такую любовь к своему хоккейному клубу. Уже сейчас чувствую, что, как и они, соскучился по хоккею, мне его уже не хватает. Сил и желания много, надо продолжать! — приводит слова Шипачёва Russia-Hockey.ru.